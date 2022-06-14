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Спалив свій військовий квиток: майор поліції РФ у запасі виступив проти російської агресії (відео)

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Спалив свій військовий квиток: майор поліції РФ у запасі виступив проти російської агресії (відео)

Фото: Державне бюро розслідувань

54-річний уродженець Хмельницького, який є громадянином Росії засудив війну в Україні і спалив свій військовий квиток.

Чоловік багато років прожив у Росії, отримав російське громадянство. Усе життя чоловік пропрацював у силових структурах та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області. 

У 2006 році чоловік повернувся до України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

В ДБР зазначають, що ще за часів Радянського Союзу багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. 

Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами.

"Мені соромно за те, кому я служив і страшно уявити, що я міг піти на війну та відправляти ракети по місту мого дитинства. Бути росіянином – соромно! Мій дім – це Україна", - говорить чоловік.

На знак протесту чоловік спалив свій військовий квиток.

Нагадаємо, на Сумщині спортсмен долав десятки кілометри, щоб палити техніку ворога і красти у них припаси.

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