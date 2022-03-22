Спалювання сухої трави прирівняли до диверсії: зловмисникам загрожує 15 років в'язниці

За спалювання трави можна отримати навіть довічне ув'язнення.

Відтепер спалювання сухої трави розцінюється як диверсія - злочин, за який можна отримати покарання у вигляді ув’язнення строком від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Відповідні зміни внесені до Кримінального кодексу України від березня 2022 року, зазначив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз.

"Отже, усім, хто бажає спалювати сухостій, пропонуємо зважити на міру відповідальності та забути про таку практику. Потім не кажіть, що вас не попереджали", - наголосив він.

Читайте також: