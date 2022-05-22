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Спалювання українських підручників з історії - це нацизм: посол Британії оприлюднила фото із книжками у багатті

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Спалювання українських підручників з історії - це нацизм: посол Британії оприлюднила фото із книжками у багатті

Фото: Twitter Мелінди Сіммонс

Саме таким терміном росіяни називають ті звірства, які скоюють в Україні.

Посол Великої Британії опублікувала фото із багаттям, в якому окупанти спалили книжки з історії України.

Пані посол Британії Мелінда Сіммонс у соцмережі зазначила, що це – не "денацифікація, а навпаки".

Саме таким терміном росіяни називають ті звірства, які скоюють в Україні.

На фото видно охоплену вогнем купу книг. Деякі з них вже перетворилися на згарище, а інші – чекають на таку ж долю.

Додамо, що книги надруковані російською мовою.

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