Спалюють тіла і не рахують загиблих: Подоляк описав тактику бою росіян на фронті

Російське керівництво, яке кинуло окупантів на війну проти України, не рахує втрат своєї армії на фронті та покидає поранених. Для РФ жива сила, свої ж солдати, - найдешевша валюта.

Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Тактика ведення бойових дій РФ". РФ не рахує загиблих, залишає поранених і спалює тіла, щоб уникнути компенсацій. Для РФ люди - найдешевша валюта, і це нормально для росіян. Чи потрібно вбивати по 5 тисяч людей на день, щоб вони відчули загрозу і почали ставити правильні запитання?", - пише Подоляк.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни з Іркутської області, яких відправили воювати на Донбас під керівництвом командирів із “ДНР”, пожалілися Путіну на “беззаконні та злочинні” накази командування.

Тим часом від 24 лютого 2022-го окупанти втратили щонайменше 150 605 солдатів. За добу ліквідовано ще 715 російських військових. Дані уточнюються.

За даними у ISW, диктатор РФ може опинитися перед дилемою після чергової чи двох хвиль призову в запас. Росія може мобілізувати більше окупантів, і Путін, ймовірно, зробить це, а не здасться. Але витрати Путіна та Росії на мобілізацію почнуть швидко зростати.

На думку Михайла Подоляка, в Росії вже наростають процеси паніки й розпаду.

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