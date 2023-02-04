Спартц заявила про намір піти з Конгресу США: яка причина

Спартц не балотуватиметься на жодну державну посаду у 2024 році

Член Конгресу США від Республіканської партії у штаті Іллінойс Вікторія Спартц розглядає можливість залишити американський законодавчий орган. Крім того, вона заявила, що не балотуватиметься на жодну державну посаду у 2024 році.

Про це пише CNN.

За словами конгресменки, політична кар'єра забирає надто багато часу.

"Мені, як матері двох старшокласниць, дуже важко поєднувати роботу та час із сім'єю. Я розумію, що більше часу маю проводити вдома, разом з дочками, тому у 2024 році не балотуватимусь на жодну посаду", – підкреслила Спартц.

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Вона подякувала виборцям та пообіцяла, що не підведе їхні очікування.

"Я виграла багато важких битв за людей і вперто працюватиму, щоб виграти ще кілька протягом наступних двох років", – зазначила Спартц.

Раніше стало відомо, представники Республіканської партії США незадоволенні критикою українського керівництва з боку конгресвумен Вікторії Спартц.

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