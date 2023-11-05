Спасибі за захист: воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Бійці Повітряного командування "Схід" збили ракету російських окупантів у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету. Хвала нашим оборонцям неба. Відмінна робота. Спасибі за захист!" - написав Лисак.

Відомо, що сьогодні, 5 листопада, російська армія обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під час артобстрілу загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах.

Також росіяни 5 листопада вдарили по цивільних будинках Херсона.

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