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Спасибі за захист: воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Спасибі за захист: воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету над Дніпропетровщиною

Знищено ракету російських окупантів Фото: скриншот

Там ворог продовжує вбивати мирних мешканців.

Бійці Повітряного командування "Схід" збили ракету російських окупантів у небі над Криворізьким районом Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Криворізькому районі воїни підрозділу ПвК "Схід" знищили ворожу ракету. Хвала нашим оборонцям неба. Відмінна робота. Спасибі за захист!" - написав Лисак.

Відомо, що сьогодні, 5 листопада, російська армія обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під час артобстрілу загинув чоловік, який просто їхав на велосипеді у своїх справах. 

Також росіяни 5 листопада вдарили по цивільних будинках Херсона.

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Дата публікації
Перегляди
230
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