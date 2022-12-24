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"Спати спокійно не можуть": експерт назвав зброю, якої найбільше бояться окупанти

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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"Спати спокійно не можуть": експерт назвав зброю, якої найбільше бояться окупанти

Фото: Associated Press

Російські загарбники не можуть пристосуватися до швидких ударів американських реактивних артилерійських систем HIMARS.

Російські окупанти, які перебувають у радіусі ураження артилерійських систем HIMARS навіть спати вночі спокійно не можуть, оскільки по місцях зосередження особового складу ворога постійно "прилітає".

Так оцінив високу ефективність цієї зброї військовий експерт Олег Жданов у своєму відеоблозі.

"До HIMARS ніхто не може пристосуватися. Усі, хто перебуває у зоні досягнення HIMARS, ходять та озираються вдень і вночі", – зазначив ескперт.

Олег Жданов підкреслив, що пристосуватися до HIMARS неможливо, оскільки снаряд, випущений з установки долає відстань у 80 кілометрів за 1 хвилину. До того ж системи розташовуються за 10 – 15 кілометрів від лінії фронту, тому почути їхній запуск також важко.

За його словами, за доброго освітлення можна лише побачити шлейф від випущеного снаряда в небі. Але тоді проблемою для загарбників стає те, що вони не можуть зрозуміти, куди саме було завдано удар.

"У російських військах склалося чітке усвідомлення, що HIMARS – це непередбачувана зброя і вони бояться її", – підсумував військовий експерт.

Саме страхом перед цією зброєю можна пояснити те, що заявляють начебто вже знищили тисячі установок в Україні. Хоча на озброєнні ЗСУ всього кілька десятків цих систем.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала російського агента. Він шпигував за позиціями HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 на півдні України. 

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Дата публікації
Перегляди
2233
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