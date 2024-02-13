"Спеціально для СВО за 300 тисяч рублів": як в Росії продають Starlink (фото)

Системи Starlink, які відкрито продаються в РФ через інтернет, окупанти можуть використовувати лише поблизу кордону України, а особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу. Вартість терміналів – від 2450 євро (близько 100 тис. грн) залежно від онлайн-майданчика, тоді як у Європі ціна стартує від 450 євро (18,5 тис. грн).

Про це пише видання "Важливі історії".

Журналісти проєкту поспілкувалися з представниками трьох російських майданчиків, які пропонують придбати Starlink.

"З інтернетом від Starlink ви отримуєте повну анонімність, захист від РЕБ, доступ до будь-яких сайтів. Дана модель не відстежується, безпечна на СВО", – йдеться в оголошенні на одному з таких сайтів.

Також читайте Росія купує Starlink в арабських країнах – перехоплення ГУР

Також стверджується, що абонентська плата складає від 100 доларів на місяць, термінал має особистий кабінет, "працює в Росії" та "підходить для яхт".

Проте з'ясувалося, що це не зовсім так. Starlink у Росії працюють лише поряд з кордоном України – у глибині країни-агресорки їх використовувати не вийде, пояснили продавці.

Двоє з них уточнили, що особистий кабінет пристрою підключається до мережі через Польщу, а на третьому майданчику сказали, що це відбувається "через європейську країну".

Загалом обіцяють, що Starlink безперебійно працюватимуть на окупованих територіях України, зокрема в Криму, а також у Калінінграді та на Камчатці поблизу Японії.

Бойовики російського неонацистського підрозділу "Еспаньола" з терміналом Starlink / Фото: із соцмереж

Усі термінали, які продають у РФ, вже налаштовані та готові до використання. В наявності – "версії V1, V2 RV та SL Global", які коштують від 240 тис. рублів (2450 євро або 1000 тис. грн) до 299 тисяч рублів (3 тис. євро чи 124 тис. грн) залежно від майданчика.

Оплату приймають готівкою, на карту або переказом від юрособи.

Для порівняння – у Європі Starlink коштують від 450 до 2843 євро (від 18 тис. до 116 тис. грн), а ціна на стандартну передплату починається від 50 євро (2 тис. грн) на місяць.

Як з'ясували "Важливі історії", товар можна забрати особисто в районі Москви Хорошево-Мньовники в житлових будинках біля ТЦ "Авіапарк" на Ходинському полі та біля житлового будинку на вулиці Генерала Глаголєва.

Декілька будинків по сусідству перебувають у списку секретних об'єктів "особливих споживачів електроенергії", який раніше виявив центр "Досьє", а також неподалік об'єктів ГРУ РФ – штаб-квартири військової розвідки та військової академії міноборони РФ, де готують розвідників.

Якогось прямого зв'язку між адресами продавців і військовими об'єктами журналістам виявити не вдалося.

Оголошення про продаж Starlink у Росії

Нагадаємо, раніше американське видання Defense One повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому.

У SpaceX відповіли на заяву про використання Starlink росіянами в Україні. "Компанія SpaceX не веде жодних справ із російським урядом чи його військовими, отже і не забезпечує роботу мережі супутникового зв’язку Starlink", - наголосили у компанії.

Водночас засновник компанії SpaceX Ілон Маск стверджує, що "жоден Starlink не був проданий Росії прямо чи опосередковано".

Провідні новини на сьогодні: