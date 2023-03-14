Спецназ Польщі охороняв українську делегацію на переговорах із РФ на початку вторгнення – ЗМІ

Бійці спецназу Польщі гарантували безпеку представників України на переговорах у білоруському Бресті наприкінці лютого та на початку березня 2022 року.

Про це повідомило польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За даними журналістів, українську делегацію на чолі з міністром оборони Олексієм Резніковим доправили до Білорусі на гелікоптері S-70i Black Hawk, що належить авіаційній групі військової частини GROM, а охороняли українську делегацію оператори військової частини "Командос" із Люблінця, які співпрацювали з українськими спецпризначенцями ще задовго до повномасштабної війни.

Польотами українських високопосадовців до Бреста з польського боку опікувався тодішній голова канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик та заступник голови міністерства закордонних справ Марчин Пшидач.

А польоти української делегації та російського олігарха Романа Абрамовича на переговори до Анкари контролював Якуб Кумох, тодішній міністр у канцелярії президента Польщі. Кумох, який вільно володіє турецькою мовою і був послом Польщі в Туреччині, супроводжував українців та Абрамовича до Анкари.

"На початку березня не було зрозуміло, чи можуть українці, які летіли на переговори до Білорусі, бути впевнені у своєму поверненні. Польська служба безпеки дала певні гарантії, що вони повернуться неушкодженими", – розповів анонімно виданню один з учасників подій.

Військові, які брали участь у польотах, підтвердили DGP, що під час операції був прорахований ризик інцидентів. Також було проаналізовано, як реагувати на сценарій, в якому існувала б якась загроза для солдатів з країни НАТО.

Джерело Dziennik Gazeta Prawna повідомило, що під час переговорів у Бресті росіяни пропонували Резнікову, щоб Україна оголосила про капітуляцію. Проте очільник Міноборони України нібито "послав росіян за напрямком російського військового корабля".

"Крім того, в результаті цих переговорів з'явилися контакти Абрамовича, які згодом допомогли в обміні військовополонених із Азовсталі на росіян. Сам він, імовірно, боровся за своє життя. Він хотів залишитися на Заході і водночас не наражати себе на небезпеку перед Путіним", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення 2022 року українська та російська делегації провели декілька раундів переговорів у Білорусі – 28 лютого, 3 та 7 березня.

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