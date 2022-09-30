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“Спецоперація” триватиме: Пєсков зробив цинічну заяву щодо війни в України

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“Спецоперація” триватиме: Пєсков зробив цинічну заяву щодо війни в України

Фото: Associated Press

В Москві заявили, що вимоги Кремля не змінюються, а так звана “спецоперація” триватиме”.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що вимоги Кремля не змінюються, так звана “спецоперація” триватиме.

Про це пишуть русійські пропагандистські ЗМІ.

Пєсков заявив, що влада в Україні начебто “пішла з переговорного треку”, в той час як вимоги Москви не змінюються. Він знову переклав відповідальність за обстріл цивільних об’єктів нашої держави з окупантів на ЗСУ.

А звільнення українських територій в Кремлі “будуть розцінюватися як акт агресії щодо Росії”.

“Усю територію “ДНР” у межах Донецької області зразка 2014 року має бути звільнено. Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитись з відповідною доктриною, де все написано. Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися”, - сказав прессекретар Путіна Пєсков.

Нагадаємо, що імовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
3524
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