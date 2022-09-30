“Спецоперація” триватиме: Пєсков зробив цинічну заяву щодо війни в України

В Москві заявили, що вимоги Кремля не змінюються, а так звана “спецоперація” триватиме”.

Прессекретар Путіна Пєсков заявив, що вимоги Кремля не змінюються, так звана “спецоперація” триватиме.

Про це пишуть русійські пропагандистські ЗМІ.

Також читайте Канада просить своїх громадян залишити Росію, поки доступні комерційні шляхи

Пєсков заявив, що влада в Україні начебто “пішла з переговорного треку”, в той час як вимоги Москви не змінюються. Він знову переклав відповідальність за обстріл цивільних об’єктів нашої держави з окупантів на ЗСУ.

А звільнення українських територій в Кремлі “будуть розцінюватися як акт агресії щодо Росії”.

“Усю територію “ДНР” у межах Донецької області зразка 2014 року має бути звільнено. Що стосується всієї цієї ядерної дискусії, то ще раз ми можемо всіх запросити ознайомитись з відповідною доктриною, де все написано. Щодо ядерної ескалації говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо всіх відповідально поводитися”, - сказав прессекретар Путіна Пєсков.

Нагадаємо, що імовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Читайте також: