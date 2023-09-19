Спецоперація "Синиця": ЗМІ дізнались, хто в РФ допомагав льотчику, який перегнав до України Мі-8

Російського льотчика Максима Кузьмінова, який викрав і перегнав до України вертоліт Мі-8, на таке рішення могла підштовхнути його мати.

Як пише російський Telegram-канал "Baza", такого висновку дійшли російські слідчі.

Саме Інна Кузьмінова могла організувати його втечу, перед цим вийшовши на зв'язок з розвідкою України.

Інна Кузьмінова / Фото: "Baza"

Як пише "Baza", за кілька місяців до того, як Максим Кузьмінов перегнав вертоліт з Курська до Харківської області разом з екіпажем, його мати, Інна Кузьмінова, безслідно зникла в Примор'ї – вона пішла у відпустку і припинила виходити на зв'язок.

Як розповіли знайомі сім'ї, Максим ріс без батька, а Інна багато працювала і часто їздила на заробітки до Кореї. Вихованням хлопця займався його дід Герман Кузьмінов – заслужений льотчик Росії, який розбився на вертольоті, коли Максиму було 17 років.

Інна Кузьмінова підтримувала кар'єру сина, але з початком війни РФ проти України все змінилося, вона сильно переживала, що сина перевели з Примор'я до кордону з Україною і зізнавалася знайомим, що не хоче, "щоб син йшов на війну".

"У грудні Кузьмінова стала поводитися замкнуто — вона згадувала, ніби "збирається кудись їхати" і шукати Максима. У січні вона пішла у відпустку, і більше її не бачили ні колеги, ні близькі. Лише пізніше жінка повідомила, що шукати її не потрібно", - пише видання.

А кілька місяців по тому Максим Кузьмінов викрав вертоліт Мі-8.

"Слідчі вважають, що Максим міг зважитися на викрадення під впливом матері. Ймовірно, саме вона брала участь у переговорах з представниками спецслужб України. Водночас, куди Інна поїхала взимку і де вона перебуває зараз, невідомо", - пише "Baza".

Російський льотчик викрав вертоліт Мі-8 – що відомо

Українська розвідка провела успішну операцію "Синиця" – наприкінці серпня 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області.

За словами льотчика РФ, він вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram-канал наприкінці 2022-го. Операцію "Синиця" планували близько шести місяців.

На борту Мі-8 було ще два члени екіпажу. Максим Кузьмінов розповів, що переконував їх здатись, проте ті відмовились. При приземленні вони вибігли з гелікоптера в бік кордону. Подальша доля членів екіпажу Максиму Кузьмінову невідома, проте зазначив, що їх могли ліквідувати.

Максим Кузьмінов вже в Україні розповів, що здійснював польоти до окупованих Маріуполя та Бердянська, проте наголосив, що не завдавав ударів по території нашої держави.

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