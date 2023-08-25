Спецоперація українських військових в Криму: експерт прокоментував успішні дії нашого десанту

Це вже не перша успішна спецоперація, і вони будуть продовжуватися.

Українські військові вже не вперше висаджувалися у Криму. Однак швидше за все ці атаки посилюватимуться, кількість їхня зростатиме.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

“Це не перша висадка десанту. Свого часу той самий Буданов брав участь у групі, яка заходила кілька років тому до Криму, виконувала бойові дії. Тоді це викликало серйозний резонанс, і в наших партнерів, зокрема. Посипалися закиди, що ми вирішили звільняти Крим військовим шляхом. Тому це не перша і не остання посадка. Це вже рядова дія наших спецслужб, розвідки, які форсують Дніпро на лівий берег, рейдові атаки практично щодня виконують по кілька таких атак”, - наголосив Роман Світан.

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За його словами, цю рейдову атаку до Криму на виконання бойового завдання було виконано так само успішно, як і по лівому березі.

“Тому, швидше за все, ці атаки посилюватимуться, кількість зростатиме. Зрештою, це призведе до створення певного плацдарму на лівому березі Дніпра і швидше за все на узбережжі Криму. Особливо при заході наших військ до Криму це буде гарна підмога для виходу в тил російським військам, які намагатимуться зупинити визвольний рух української армії у Криму”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що українські військові провели спецоперацію в Криму.

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