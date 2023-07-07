Спецоперація зі звільнення Зміїного: ССО показали унікальне відео та розповіли невідомі раніше подробиці

До річниці звільнення острова Зміїного від російських окупантів українські захисники показали унікальні кадри, як відбувалась військова операція. Також водолаз ССО ЗСУ розповів подробиці звільнення цього острова.

Про це повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Як розповів водолаз ССО, бойові плавці 73 морського центру спеціальних операцій ССО України 7 липня 2022 року на підводних носіях прибули до Зміїного, щоб перевірити там наявність протидесантних та протичовнових мін.

Після того, як вдалось встановити прохід для човнів, на острів зайшли інженери, які перевіряли територію на наявність мін.

"Там було дуже багато мін, розтяжок, нерозірваних снарядів, залишки після детонації цих ракет, які росіяни завезли на острів. Десантно доступні ділянки теж були заміновані", - згадує воїн ССО.

Тоді воїни вийшли на острів, вони встановили там прапори, перевірили техніку, яка там перебувала та покинули Зміїний.

Військовий зазначає, що після того, як захисники України зайшли на острів, росіяни почали завдавати ракетних ударів. Щодо того, що йому запам'яталось, то воїн згадує про тіла російських окупантів під водою.

"Під водою ми бачили рештки росіян, яких морські жителі вже доїдали", - каже він.

ССО показали архівне відео, як вдалось звільнити острів Зміїний

Нагадаємо, 30 червня 2022 року Сили безпеки та оборони визволили острів Зміїний від російських окупантів.

За словами голова української військової розвідки Кирила Буданова, операцію зі звільнення Зміїного почали планувати в середині березня 2022 року ― вона тривала в декілька етапів.

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