Спецпідрозділ «Альфа» СБУ: історія, особливості та досвід легенд українського антитерору

Чим займається спецпідрозділ «Альфа» СБУ, історія створення, завдання, як потрапити на службу до цього підрозділу СБУ - у матеріалі ТСН.ua

Історія створення підрозділу «Альфа»

23 червня 1994 року указом президента України було створено Управління «А» у складі Центрального Управління СБУ. Пдірозділ має довгу і героїчну історію. Попередником була Служба «С», яка, в свою чергу, була реорганізована з антитерористичної групи «А» КДБ СРСР.

У 1990 р.в місті Києві наказом начальника 7-го управління КДБ СРСР було утворено 10-е відділення Групи «А», а на його базі 1994 року - антитерористичний центр СБУ «Альфа». У липні 1996 року воно було реорганізовано в Управління боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБ України. А з 27 грудня 2005 року діє Центр спеціальних операцій по боротьбі з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів, скорочена назва ЦСО «А» або «Альфа» — спецпідрозділ СБУ, антитерористичний центр.

Назва «Альфи» в СБУ (КДБ УРСР) виникла не випадково. Буква «А», бо «альфа» є першою літерою грецької абетки (грец. άλφα), тобто бути "альфа" популярна назва для першого, головного чи найкращого. Девіз спецпідрозділу : «Життя – Батьківщині! Честь ‒ нікому!». Цей девіз став особливо актуальним з початком бойових дій на сході країни у 2014 році, коли бійці підрозділу прощалися зі своїм першим побратимом, загиблим у бойовій сутичці.

Логотип "Альфа" СБУ

Центр «А» СБУ вже на початку свого створення мав досвідчені кадри та багату історію. Група «А» увійшла в історію під час штурму палацу «Тадж-бек» в Кабулі у 1979 році під час Афганської війни. Тоді, співробітники «Альфи» за 43 хвилини взяли штурмом добре укріплений президентський палац. Підрозділ Служби «С», в сою чергу, брав участь в операції «Щит України», супроводжуючи перевезення купоно-карбованців з Франції, Іспанії та Англії та гривні з Канади у 1991-1993 роках в часи становлення нової Української Державності.

Основні завдання Центру спеціальних операцій "Альфа":

Запобігання тероризму.

Боротьба із терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, розвідувально-диверсійними групами.

Забезпечення проведення оперативно-пошукових, контррозвідувальних та процесуальних заходів.

Охорона органів державної влади, забезпечення безпеки посадових осіб, співробітників СБУ, органів системи УДО та їх родичів.

Забезпечення режиму воєнного та надзвичайного стану.

Найвідоміші операції Центру спеціальних операцій "Альфа"

За роки сумлінної служби, співробітники центру провели тисячі оперативних заходів, знешкодили сотні терористів та членів диверсійних груп, вилучили сотні одиниць вибухівки та вогнепальної зброї, дали відсіч десяткам незаконних збройних формувань.

Свою першу операцію спецпідрозділ провів у 1995 році в Криму, нейтралізувавши злочинне угрупування із 30 озброєних зловмисників в одному з санаторіїв. У 2000 році «Альфа» поставила крапку у резонансному пограбуванню банку в Німеччині, коли зловмисники в’їхали на територію України через Польщу, тікаючи від правосуддя. З 2004 року Центр «Альфа» забезпечує безпеку посольства України в Іраку та його співробітників. У 2011 році підрозділ провів першу антитерористичну операцію по затриманню чеченських бойовиків в Одесі. Бійці успішно блокували та взяли штурмом готель «Особняк», де засіли озброєні бандити, які за день до цього розстріляли двох і поранили чотирьох співробітників міліції. У березні 2014 року співробітники «Альфи» затримали так званого «губернатора» Донецької області Павла Губарєва. У квітні того ж року бійці брали участь у бойовому зіткненні в околицях Слов’янська. Тоді колона підрозділу потрапила під обстріл, в результаті чого загинув капітан «Альфи» Геннадій Біліченко. Вже через два дні після зіткнення, «Альфа», сумісно зі спецпідрозділом внутрішніх військ МВС «Омега» та спецпідрозділом МВС України, зайняли аеропорт у Краматорську.

"Альфа" СБУ

У ці важкі для країни дні війни, бійці спецпідрозділу несуть службу на передовій, сумлінно виконуючи покладені на них зобов’язання. Вони захоплюють особливо небезпечних зловмисників, захищають учасників судових процесів та звільняють заручників.

Як потрапити до спецпідрозділу "Альфа": вимоги до кандидатів

У складі підрозділів діють групи різноманітних спеціалістів. Це і бойові плавці та водолази, снайпера, альпіністи, кінологи(група «К»), парашутисти (група «Крило»), піротехніки, спеціалісти зі зв’язку, психологи, чия спеціалізація – переговори із терористами тощо. Нормативи для відбору у спецпідрозділ "Альфа" сурові

Бійці Центру мають надзвичайно високий рівень підготовки:

тактико-спеціальної,

вогневої,

спеціальної інженерної,

повітрянодесантної,

водолазної,

спеціальної альпіністської,

військово-медичної,

автомобільної.

Відбір кандидатів на службу до Центру спеціальних операцій дуже жорсткий і проводиться серед спортсменів, випускників військових училищ та серед елітних підрозділів Збройних Сил. З 10-15 кандидатів через три тижні випробувань на закритому полігоні залишається лише один. При цьому, що усі співробітники центру є офіцерами, більшість з яких є дипломованими юристами та знають іноземні мови. Серед бійців підрозділу є і жінки, які переважно служать снайперами та кінологами.

Такі суворі вимоги до кандидатів обумовлені тим, що підрозділ має постійно знаходитись у бойовій готовності. Бійці тренуються кожен день, відточуючи свою роботу до найменших деталей.

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