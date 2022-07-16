Спецпідрозділ Kraken показав відео спецоперації в Білогорівці, під час якої знищили 60 окупантів та ворожу техніку

Спецпідрозділ Kraken, який виконує бойові завдання у Луганській області, показав відео спецоперації у Білогорівці.

За результатами успішної спеціальної операції українські захисники ліквідували понад пів сотні окупантів та знищили ворожу військову техніку, а також взяли в полон двох путінських бійців.

Відео зі спецоперації спецрозділ Kraken, який створений при Міноборони, опублікувавна своїй сторінці у Telegram.

Вогневий наліт на Білогорівку проводили 13 липня. На відеокадрах видно, як російські загарбники розбігаються, коли українські оборонці завдають по них ударів. Також на відео можна побачити, як горить ворожа техніка.

"В ході операції бійцями спецпідрозділу KRAKEN було ліквідовано 60 чол. особового складу противника, знищено 5 одиниць ворожої техніки. Ще двох окупантів було взято в полон", - повідомили про результати операції.

Нагадаємо, окупанти намагалися захопити автошлях між Лисичанськом і Бахмутом, але ЗСУ зупинили їх. Як повідомив голова Луганської ОВА, українські військові щільним вогнем зупинили спробу ворога заволодіти цим сратегічним автошляхом. Окупанти змушені були посунутися назад. Контроль над декількома кілометрами цієї дороги армії РФ встановити досі не під силу.

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