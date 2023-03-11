Спецпідрозділ Kraken знищив дві вежі спостереження в Росії, які заважали Силам оборони (відео)

Зокрема, одна з цих веж реагувала на будь-який рух на території України і корегувала російську артилерію.

Українські бійці спецпідрозділу ГУР Kraken знищили дві російські вежі спостереження, що були розташовані у Курській та Брянській областях.

Про це йдеться у повідомленні спецпідрозділу в Мережі.

Так, у Курській області РФ (Крупець) була знищена автоматична вежа "Муром". Вона могла вести цілодобове спостереження в глибину території України на відстань до 15 км.

Вежа реагувала на будь-який рух на українській території, корегувала російську артилерію, виконувала супровід ворожих диверсійно-розвідувальних груп та блокувала діяльність Сил оборони України.

У вежу "Муром" бійці Kraken влучили з ПТУР з відстані близько 3 км

Водночас у Брянській області спецпризначенці відпрацювали по ворожій вежі у Троєбортному.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ опублікував відео, на якому спецпризначенці СБУ за допомогою українського FPV-дрона знищили російський танк.

А в Повітряних силах ЗСУ показали відео з моментом знищення російської крилатої ракети під час масованої атаки 9 березня.

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