Спецпризначенці дроном-камікадзе знищили танк росіян: Генштаб оприлюднив відео

Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося, зазначили спецпризначенці.

Спецпризначенці Служби безпеки України за допомогою українського FPV-дрона знищили російський танк.

Про це Генштаб Збройних сил України повідомив у Facebook, оприлюднивши відповідне відео.

"Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк загарбників", – ідеться у повідомленні.

Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося, зазначили спецпризначенці.

Український FPV-дрон vs російський танк Спецпризначенці Центру спецоперацій «А» Служба безпеки України знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної Перемоги Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Субота, 11 березня 2023 р.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022 року до 11 березня 2023 ЗСУ знищили 158 000 солдатів армії Російської Федерації. За добу ліквідовано ще 1010 російських військових.

Аеророзвідка показала роботу своїх "пташок" по знищенню окупантів

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