Спецпризначенці ГУР просуваються на лівобережжі Херсонщини: знищили підрозділ окупантів

Збройні сили продовжують вибивати окупантів з тимчасово окупованих територій України. Спецпризначенці ГУР МО України проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Так, спецпризначенці знищили підрозділ окупантів на лівобережжі Херсонщини.

"Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР МОУ, батальйону "Шаман", просуваються вглиб окупованих територій та продовжують завдавати втрат ворогу. Завдяки їхнім діям знищено один з підрозділів рашистських "ракетних військ спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що протягом минулого тижня окупаційна армія РФ намагалася повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені раніше.

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