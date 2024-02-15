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Спецпризначенці ГУР спалили радіолокаційну станцію РФ разом із окупантами (феєричне відео)

Спецпризначенці ГУР спалили радіолокаційну станцію РФ разом із окупантами (феєричне відео)

ГУР. ФОТО: скриншот з відео

Цей радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України.

13 лютого спецпризначенці групи ГУР МО України "Гуси-9" завдали ударів по російській станції радіолокації "Каста-2Е2", внаслідок атаки РЛС спалили разом із окупантами. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони та опублікували відео роботи розвідників.

За даними розвідки, внаслідок вогневого ураження російська "Каста-2Е2" виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат.

Цей радіолокаційний комплекс ворога здійснював моніторинг повітря над Харківською, Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ. 

У ГУР додають, що "Каста-2Е2" - це рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для: 

  • контролю повітряного простору;
  • визначення координат;
  • розпізнавання повітряних цілей.

Вказана станція здатна виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі  на систему управління ППО. Дальність виявлення - до 150 км.

Спецпризначенці ГУР спалили російську радіолокаційну станцію разом із окупантами

Спецпризначенці ГУР спалили російську радіолокаційну станцію разом із окупантами

Нагадаємо, ГУР оприлюднило список найманців із Сирії, завербованих РФ на війну проти України.

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