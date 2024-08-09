Спецпризначенці ГУР висадилися на Кінбурнській косі: знищено десятки окупантів та їхню техніку (відео)

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях, а на останній встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

У результаті рейду на окуповану росіянами Кінбурнську косу 9 серпня 2024 року було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків загарбників.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Десантну операцію здійснили підрозділи "Химера", "Аратта", "Стугна", Paragon, "Сибірський батальйон", "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "морський вокзал" та "пам’ятник Суворова". Біля останнього позиції загарбників воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

"Кінбурнська коса буде вільною, як і всі інші тимчасово окуповані території України", – наголошує ГУР.

Нагадаємо, раніше українські розвідники виконали низку таємних завдань на Тендрівській косі, що в Херсонській області. Операції спрямовані на довгострокову перспективу.

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