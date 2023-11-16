Спецпризначенці Нацгвардії за допомогою дрона-камікадзе знищили групу окупантів, які зайняли чужий будинок: відео

Група М2 загону спецпризначення Нацгвардії за допомогою дрона-камікадзе знищила групу окупантів, які зайняли чужий будинок.

Ефектне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

"Група окупантів, що зайняла будинок наших співгромадян на тимчасово окупованій території, отримала заслужене покарання у вигляді дрона-камікадзе під пілотуванням оператора групи М2, який зі всією притаманною українцям гостинністю "привітав" росіян із новосіллям", – написав журналіст під відео.

Спецпризначенці Нацгвардії за допомогою дрона-камікадзе знищили групу окупантів, які зайняли чужий будинок за допомогою дрона-камікадзе знищили групу окупантів, які зайняли чужий будинок

Нагадаємо, нацгвардійці на півдні знищили човен із п'ятьма окупантами. Крім того, одеські гвардійці також знищили комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М". Це вже третій ліквідований комплекс упродовж двох місяців.