Спецпризначенці СБУ "розібрали" окупантів, які мчали на штурм: з'явилося відео

Спецпризначенці СБУ "розібрали" окупантів, які мчали на штурм.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Це була справді ювелірна робота операторів fpv-дронів ЦСО "А" СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України. А влучні удари по позиціях окупантів назавжди поховали росіян в українській землі", – йдеться у повыдомленні.

Нагадаємо, на Харківщині ворожі піхотинці йдуть в атаку на екзотичному колісному транспорті.

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