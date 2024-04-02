Спецпризначенці СБУ уразили ворожу піхоту тепловими FPV-дронами: з'явилося відео

Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій, іронізують в СБУ.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ "розібрали" ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.

Про це повідомив пресцентр СБУ та оприлюднив відео.

"Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій – всі вони продовжили "after party" вже на концерті у кобзона. Працюємо далі до повної Перемоги!" – йдеться у дописі під відео.

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій – всі вони продовжили «after party» вже на концерті у кобзона Працюємо далі до повної Перемоги! Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 2 квітня 2024 р.

Нагадаємо, воїни 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила впритул до лінії фронту облаштували майстерню з виготовлення смертельних дронів для окупантів, щоб безперервно перекривати нестачу боєприпасів для української артилерії.