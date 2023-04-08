Спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрону-камікадзе (відео)

У мережі опублікували кадри, на яких спецпризначенці СБУ знищують за допомогою дрону-камікадзе російські БТР та БМП.

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Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як український дрон-камікадзе наздоганяє російську бронетехніку та врізається у неї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний показав роботу українських артилеристів на самохідних гаубицях AHS Krab (САУ "Краб").

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

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