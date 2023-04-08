Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрону-камікадзе (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
13
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрону-камікадзе (відео)

Сили оборони знищили ворожу техніку разом з війсковими країни-агресорки.

У мережі опублікували кадри, на яких спецпризначенці СБУ знищують за допомогою дрону-камікадзе російські БТР та БМП.

Відповідне відео було оприлюднено у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, як український дрон-камікадзе наздоганяє російську бронетехніку та врізається у неї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний показав роботу українських артилеристів на самохідних гаубицях AHS Krab (САУ "Краб").

Крім того, ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, зокрема, заслухав доповіді про ситуацію на фронті.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
13
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація