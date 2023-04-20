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Спецпризначенці влучним ударом дрона-камікадзе знищили одразу 5 загарбників (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
163
Час на прочитання
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Спецпризначенці влучним ударом дрона-камікадзе знищили одразу 5 загарбників (відео)

FPV-дрон / Фото: Focus.ua

За безпілотником ніхто не полював, не відганяв і не намагався збити.

Українські спецпризначенці знищили пʼять загарбників попаданням дрону-камікадзе у вантажівку, біля якої стояли російські солдати.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

На відео можна побачити, як український безпілотник підлетів до пʼяти російських загарбників. 

Цікаво, що ніхто за безпілотником не полював, не відганяв і не намагався збити.

Повідомляється, що в результаті атаки всі пʼять загарбників були ліквідовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники обстріляли села Галаганівка та Леонівка Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Через терористичні обстріли загинула 25-річна дівчина, двоє чоловіків отримали поранення

Крім того, ми раніше інформували, що протягом доби російські агресори завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Дата публікації
Перегляди
163
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