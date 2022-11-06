Спецпризначенці влучним ударом знищили три ворожі БМП на Харківщині (відео)

Бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три бойові машини піхоти солдат російської армії на Харківському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ще три спалені БМП на Харківському напрямку – робота спеців ЦСО "А" СБУ. Наші спецпризначенці виявили місце скупчення техніки та знищили цілі вогнем з 120-мм міномету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ показали, як перетворили військову техніку окупантів на купу металобрухту (відео).

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