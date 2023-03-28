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Спецпризначенці знищили ЗРК окупантів за допомогою дрона-камікадзе (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3092
Час на прочитання
1 хв
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Спецпризначенці знищили ЗРК окупантів за допомогою дрона-камікадзе (відео)

Фото: скриншот з відео

Лише за березень українські військові знищили чотири російських зенітно-ракетних комплекси.

Спецпризначенці СБУ Центру спецоперацій "А" знищили зенітно-ракетний комплекс росіян "ТОР-М2" за допомогою дрона-камікадзе. 

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На рахунку наших воїнів це вже четвертий "ТОР" тільки за березень! А, між іншим, завданням саме цих комплексів є ураження повітряних цілей на відстані до 12 км і на висоті 10 км. Тож у нас питання: "а что случілось?", -йдеться у повідомленні.

Спецпризначенці СБУ також знищили російський "Град", який після влучання дрона перетворився на металобрухт.

Нагадаємо, на Луганщині прикордонники "приземлили" десятий за тиждень дрон росіян.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3092
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