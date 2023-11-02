Спецпризначенець ГУР розповів, як Буданов обороняв Сєвєродонецьк: деталі

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов 2022-го брав участь у боях під час оборони Сєвєродонецька в Луганській області. Зокрема, головний військовий розвідник перебував "на нулі".

Про це розповів командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР "Шаманбат" із позивним "Саїд" в інтерв'ю "NV".

"Саїд" розповів, що штурмовики розвідки навесні 2022 року брали участь в обороні Сєвєродонецька. Завданням бійців було контратакувати, внаслідок чого вдалося забрати один із великих кварталів. Втім, росіяни на іншому флангу продавлювали оборону наших захисників.

"У нас упав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки росіяни мости (через річку Сіверський Донець - Ред.), які пов’язували місто з "великою землею" не підбили. Потім був уже наказ на відхід. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк", - згадав командир штурмової групи спецпідрозділу ГУР.

Після цього до спецпризначенців долучив особисто й сам Кирило Буданов. Під час оборони міста він мав загрозливу для його життя ситуацію - потрапив під артилерійський обстріл. Однак начальник розвідки зміг врятуватися. Його врятувала бронемашина, яка стояла поруч. Адже вона вкрила очільника розвідки від осколків снаряда, що розірвався неподалік.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів про особисту участь у бойових виходах під час війни. Голова розвідки впевнений, що така тактика виправдана, якщо вона приносить результат.

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