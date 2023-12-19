Спецслужба РФ чи "свої": хто міг влаштувати "прослушку" Залужного - припущення Світана

Світан не вважає, що стався "витік інформації" під час спроби прослухати Залужного.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан припускає, що до прослуховування головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного причетні "свої".

Таку думку Світан висловив в інтерв'ю для OBOZ.UA.

"Ні, навряд чи це саме так (витік інформації - ред.). Тим більше, що там є певні моменти, які не допускають знімання інформації у певні моменти. Перед ухваленням рішень це зачищається, перевіряється тощо. Йдеться про недоліки роботи деяких внутрішніх спецслужб. Думаю, це справа рук когось із наших внутрішніх агентів впливу. Про це, зокрема, свідчить те, де і як було знайдено ці пристрої. Це більше схоже на політичні розбірки, ніж вплив ворога. Думаю, тут скоріше умовна "безугла" могла поставити мікрофон, ніж росіяни. А ворог міг скористатися вторинною інформацією, але не первинною", - вважає він.

Нагадаємо, у головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в кабінеті знайшли "прослушку". За даними СБУ, пристрій встановили в одному з кабінетів головнокомандувача.

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