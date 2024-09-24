Спецслужби ідентифікували двох окупантів, які знущалися з українських полонених на Харківщині: фото

Двом російським військовим повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими.

Прокуратура та Служба безпеки України ідентифікували двох окупантів, які знущались над українськими військовополоненими під час спроби повторного наступу РФ на Харківщину.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

На початку червня 2024 року під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених.

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За три місяці кропіткої роботи прокурори спільно зі слідчими СБУ провели комплекс необхідних слідчих дій, встановили місце та час скоєння злочину, а також ідентифікували двох російських військових, які знущалися над українськими захисниками.

В СБУ повідомили, що йдеться про:

Олексія Кіпріна (позивний "Барс") – командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил РФ;

– командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії збройних сил РФ; Олексія Кучманова (позивний "Кнавон") – старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти вищезазначеного військового з’єднання країни-агресора.

Окупанти, які знущалися з українських полонених під час наступу рф на Харків у 2024 / Фото: Прокуратура Харківської області

За даними слідства, наприкінці травня поблизу села Стариця Чугуївського району окупанти взяли в полон чотирьох українських військових. Вони закрили їм очі, звʼязали руки та здійснювали "конвоювання".

Знущання з полонених на Харківщині / Фото: скриншот з відео

Водночас підозрювані били українських захисників ногами по всьому тілу, імітували страту шляхом пострілу з автоматичної зброї та застосували психологічний тиск.

Знущання з полонених на Харківщині / Фото: скриншот з відео

Весь процес вчинення злочину командир фільмував на телефон, а після – виклав у Мережу.

Крім того, правоохоронці зʼясували, що командир неодноразово публікував у соцмережах свої фото у військовій формі з різних років з підписом – "на сторожі Русі з 2014 року". Також є інформація про його багаторічну службу у так званій "міліції" незаконного збройного угруповання "ЛНР".

Двом російським військовим заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Нагадаємо, у Мережі з'явилося відео, як російські військові вчинили черговий воєнний злочин. Лубінець заявив, що Червоний Хрест зайняв позу "страуса" у питанні розстрілів українських полонених.

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