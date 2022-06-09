Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у світі, аби зірвати постачання західного озброєння для України

Спецслужби РФ посилили підривну діяльність у світі, аби зірвати постачання західного озброєння для України

В Міністерстві оборони України повідомили, що спеціальні служби країни-агресорки РФ посилили підривну діяльність у різних куточках світу, аби зірвати постачання західного озброєння для України.

Окрім цього, Росія продовжує фінансувати культурні, соціальні та гуманітарні проєкти у світі для пропаганди.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу у четвер, 9 червня.

"Спецслужби Hосії посилили підривну діяльність у різних країнах світу з метою зриву укладених Україною контрактів щодо постачання і придбання військової техніки та озброєння. А також їхня діяльність спрямовується на зрив постачання техніки та зброї", - сказала Ганна Маляр.

Раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку, що Російська Федерація стягує військові сили до Білорусі, аби гатити по постачаннях лендлізу до України. Як він вважає, наявність цього озброєння поблизу України не свідчить про наступ.

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