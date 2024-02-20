Спецслужби РФ влаштували масштабну кампанію: поширюють фейки від імені Сирського

Ворог, зокрема поширює фейки про ситуацію на фронті в Україні.

Центр протидії дезінформації при РНБО спільно з кібердепартаментом СБУ виявили масштабну дезінформаційну кампанію Росії з дискредитації головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ворог поширює фейки про ситуацію на фронті та про головкома з метою інформаційно-психологічного впливу на військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

"Деструктивні меседжі РФ просуває через мережу фейкових акаунтів у соцмережах Facebook, Instagram, X та Telegram, створених російськими спецслужбами. Підрозділи інформаційного протиборства спецслужб РФ суттєво активізувались останнім часом як в Україні, так і в країнах-членах НАТО", - йдеться у повідомленні.

Фейкові сторінки Олександра Сирського у соцмережах / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

Так, Міноборони Франції звинуватило РФ у цілеспрямованому поширенні неправдивої інформації про Францію в контексті розв'язаної Москвою війни проти України.

Крім того, редакція The Washington Post отримала доступ до документів щодо організації Кремлем дезінформаційних кампаній по всьому світу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має офіційну сторінку у Telegram-каналі.

Нагадаємо, Росія запускає в інфополі масштабну операцію проти України "Перун".

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