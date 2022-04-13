Спецслужби Росії готують серію терактів у самій РФ та в Криму: відома мета

Спецслужби Росії готують серію терактів у самій РФ та в Криму: відома мета

Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.

Російські спецслужби готують теракти, щоб виправдати проведення мобілізації у своїх збройних силах та для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ та окупованому Криму.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

За даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України, російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у населених пунктах РФ. Також можливі ракетно-бомбові удари.

Зазначається, що підтвердженням цьому може бути запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози на прикордонних територіях Росії та в окупованому Криму:

Брянській, Курській та Білгородських областях;

Росошанському, Кантемирівському районах Воронезької області;

Щербинському, Єйському районах Краснодарського краю;

містах Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.

Окрім того, Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.

Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії, аби завадити місцевим жителям фіксувати переміщення колон озброєння та військової техніки, у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей під виглядом високого рівня терористичної загрози посилено адміністративно-поліцейський режим.

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