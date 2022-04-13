Спецслужби Росії готують серію терактів у самій РФ та в Криму: відома мета

Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.
Російські спецслужби готують теракти, щоб виправдати проведення мобілізації у своїх збройних силах та для нагнітання антиукраїнської істерії в РФ та окупованому Криму.
Про це повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.
За даними керівника Головного управління розвідки Міноборони України, російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у населених пунктах РФ. Також можливі ракетно-бомбові удари.
Зазначається, що підтвердженням цьому може бути запровадження "жовтого" рівня терористичної загрози на прикордонних територіях Росії та в окупованому Криму:
- Брянській, Курській та Білгородських областях;
- Росошанському, Кантемирівському районах Воронезької області;
- Щербинському, Єйському районах Краснодарського краю;
- містах Армянськ, Красноперекопськ, Джанкой та Ленінському районі окупованого Криму.
- Окрім того, Росія намагатиметься консолідувати росіян проти українців.
Нагадаємо, напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що в Росії, аби завадити місцевим жителям фіксувати переміщення колон озброєння та військової техніки, у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей під виглядом високого рівня терористичної загрози посилено адміністративно-поліцейський режим.
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