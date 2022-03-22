Спецслужби України бачать велику ймовірність вторгнення білорусів кількома хвилями по 5 тисяч осіб

Але досягти успіху вони майже не мають можливості.

Можливість вторгнення до України з Білорусі дуже висока і вже сформований перший ешелон із близько 5 тисяч.

Про це повідомив в ефірі ТСН представник спецслужб генерал-майор Віктор Ягунов.

Він також зазначив, що є резерв – теж 5 тисяч, який може бути введений другою хвилею. Ще 10 тисяч можуть увійти 3 і 4 хвилею. А загальна кількість білоруської армії 45 тисяч, та лише ці 20 тисяч теоретично можуть брати участь. Він переконаний, що це буде тиловий резерв, забезпечення логістики, охорона тилів...

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Ягунов зауважив, що попри те, що армія Білорусі не перетнула кордон, вона вже бере участь у війні. А також додав, що Лукашенко все ж вагається про відкрите вторгнення, бо він розуміє, що якщо підуть труни з України до Білорусі, то жоден ОМОН його вже не врятує. Але в нього вся верхівка військова повністю контрольована Росією, тож він розуміє, що вже не контролює свої війська.

Спецслужбовець запевняє, що в планах агресорів піти двома напрямками, щоб захопити Рівненську АЕС і спробувати відрізати Варшавську дорогу, а потім і Чоп-Київ, щоб до України не йшла підтримка із Європи. Та він переконаний, що «хотілки Путіна і Лукашенка залишаються лише хотілками». Він зауважив, що боєздатність білорусів дуже низька, є якась кількість, яка тренувалась, щоб брати участь в миротворчих місіях. Єдине, де вони були - в Казахстані, і там було чітко видно їхню підготовку, з якої насміхались. До того ж у війська дуже низька мотивація, щоб воювати на території України. Є дані, що серед тих, кого готові кинути в бій, є висловлювання про бажання перейти на сторону України або здатись в полон у разі перетину кордону.

«Білоруси не досягнуть мети і будуть знищені, це не викликає сумнівів», - додав Ягунов.

Він зауважив, що в Росії проблеми із військами, тож розглядати варіант, що той рух на кордоні виключно для відволікання – не можна. Але ще однією перепоною може стати те, що білорусам доведеться обходити норми Конституції, де вказано, що їхні війська не можуть воювати на територіях інших держав.

Генерал-майор СБУ дав оцінку ситуації в Білорусі та можливому вторгненню військ в Україну

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