“Спермоусов”: Арестович влучно обмовився, розповідаючи про обстріл кабінету херсонського колаборанта

Описуючи оперативну ситуацію на південному фронті, радник ОП наголосив на влучанні ракети у кабінет одного з керівників херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова, де проходила нарада.

У п’ятницю, 16 вересня, під час розмови з російським правозахисником і блогером Марком Фейгіним радник Офісу президента України Олексій Арестович зробив “обмовку по Фрейду”, назвавши херсонського колаборанта Кирила Стремоусова Спермоусовим.

Фейгін одразу ж пожартував, зауваживши, що від таких слів справді тепло розтікається все нижче і нижче.

“У них там бідося. Прямо по Спермоусову... тьфу ти, Стремоусову попали, по кабінету...” - розпочав переказ подій Арестович.

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Після зауваження співрозмовника, радник ОП трохи присоромився та продовжив розповідь.

“Він там ридав у швидкій і я його розумію — важко бути зрадником”, - зауважив Арестович.

Під час цього засідання окупаційної адміністрації, за його словами, загинуло 4 осіб, а Стремоусову просто поталанило вижити.

“Окупантів найбільше здивувала точність влучання... Хоча знайти їх доволі просто, вся розвідка зводиться до того, щоб виявити найбагатше місце, бажано з банькою, бахнути туди — і не промахнешся. Так і тут - можна було знайти більш непримітний зал для нарад, а не будівлю обласної адміністрації”, - підкреслив радник голови ОП.

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