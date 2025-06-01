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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1391
Час на прочитання
2 хв

Спецоперація "Павутина": чому Росія не зможе відновити свою авіацію ще десятки років

Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад $7 млрд.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Росія

Росія / © ТСН.ua

Масована атака українських дронів по стратегічних аеродромах РФ може мати катастрофічні наслідки для військового авіапарку країни-агресора.

Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в ефірі Radio NV.

За його словами, реальні масштаби ураження чи знищення літаків можна буде оцінити лише після появи супутникових знімків. Однак навіть зараз зрозуміло: йдеться про серйозний удар по потенціалу російської стратегічної авіації.

«РФ має трохи більше 100 одиниць стратегічної авіації, і якщо знищено або пошкоджено близько 40, то це — половина боєздатних машин. Йдеться про серйозну втрату для Росії», — наголосив експерт.

Особливо болісною для росіян є втрата сучасних надзвукових бомбардувальників, таких як Ту-160 та Ту-22. На відміну від застарілих Ту-95, які РФ використовує як «робочих коней», сучасні літаки є важливим компонентом російської ядерної тріади.

«Росія не має промислового потенціалу для відновлення парку стратегічної авіації. Один тестовий зразок за 10 років і провалений план на 10 одиниць до 2024 року — це реальність. Нові літаки можуть з’явитися не раніше, ніж через 10–20 років», — пояснив Долінце.

Нагадаємо, атака на стратегічні аеродроми в глибині Росії 1 червня стала свідченням критичної вразливості оборони РФ.

Удари здійснювались за допомогою FPV-дронів, які були заздалегідь доставлені та запрограмовані для злету в заданий час.

Операція під кодовою назвою «Павутина» дозволила вразити 41 літак стратегічної авіації Росії. Її підготовка тривала понад півтора року й вимагала складної логістики та високого рівня координації.

Як повідомили джерела в Службі безпеки України, всі учасники цієї унікальної спецоперації вже тривалий час перебувають на українській території. Тож будь-які показові затримання з боку російських силовиків будуть лише черговим театром для внутрішньої пропаганди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1391
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