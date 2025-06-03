Спецоперація "Павутина": у РНБО прокоментували заяви росіян про "участь НАТО"

Атака на Росію / © ТСН.ua

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Україна здійснила потужну спецоперацію “Павутина” в тилу РФ, уразивши стратегічну авіацію. Проте російська пропаганда стверджує, що усе це — справа рук НАТО.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Доволі смішно спостерігати, як російські пропагандисти і різні „філософи“ для Заходу типу Дугіна, шоковані операцією „Павутина“, намагаються доводити, що це все зробило НАТО», — зазначив Коваленко.

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Він наголошує: постійне намагання заперечувати субʼєктність України все більше виставляє росіян посміховиськом не тільки для зовнішньої, але і внутрішньої аудиторії.

«Втім, помітна відсутність координації, коли частина воєнкорів пише про прогрес України, а інші пропагандисти видумують дурню про НАТО», — завершив керівник РНБО.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вільнюса обговорив операцію СБУ «Павутина» всередині РФ. Вона показала, яку роль у сучасній війні відіграють технології.

За його словами, операція серйозно послабила армію РФ.

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“Операція „Павутина“ показала, як насправді виглядає сучасна війна і чому так важливо залишатися попереду в технологіях», — наголосив український лідер.