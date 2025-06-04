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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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60
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Спецоперації світового рівня для СБУ стають системою — експерт про третє ураження Кримському мосту

Черненко підкреслює, що Кримський міст був спорудою з найбільшою охороною у світі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Кримський міст

Кримський міст / © Служба безпеки України

Спецоперації світового рівня складності, як удар по Кримському мосту, стають для Служби Безпеки України системним явищем.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

На думку політолога, росіяни мають змиритись з тим, що  не можуть спрогнозувати наступного задуму СБУ. «Дві спецоперації світового рівня за пару днів. Те, що ще вчора було неймовірним – сьогодні стало реальністю. СБУ Малюка, слідом за «Павутиною», яка пошкодила третину російської стратегічної авіації, втретє вразила Кримський міст. Цього разу під водою. Тривала підготовка і системна робота помножена на професіоналізм. Ось ті складові, які дозволяють СБУ раз у раз перегравати ворога», - пише експерт. 

Черненко підкреслює, що Кримський міст був спорудою з найбільшою охороною у світі. «Підлеглі Малюка вдруге за декілька днів декласували росіян. Служба ще раз продемонструвала – для неї не існує неможливих завдань, навіть на території, яку займає ворог.  СБУ втретє пошкодила об’єкт, на охорону якого рф витрачає мільярди доларів. Очевидно у путіна знову виділять на охорону незаконної споруди чергові мільярди (що вже непогано, бо ці гроші інакше пішли б на війну)», - вважає екс-нардеп. 

«Кримський міст був законною ціллю СБУ. Росіяни пробували використовувати його, як важливий маршрут для постачання зброї. Однак кожен підрив мосту ускладнював логістику перекидання військової техніки і боєприпасів. Крім того, раніше СБУ знищила морську логістику ворога. Завдяки своїй унікальній розробці – морським дронам Служби. Залишки Чорноморсько флоту РФ з Криму втекли і бовтаються десь в районі Новоросійську», - резюмує Черненко. 

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст — цього разу під водою. Міст зараз знаходиться в аварійному стані. 

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