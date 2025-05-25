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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Спецпосланець Трампа звернувся до росіян через атаку на Київ

Американський посадовець назвав російські атаки «ганебними».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Кіт Келлог

Спецпосланець президента США Кіт Келлог / © Associated Press

Спецпосланець американського президента в Україні Кіт Келлог відреагував на російську масовану атаку на Київ, звернувшись до Москви із закликом зупинити вогонь.

Про це він написав у соцмережі Х, опублікувавши фото наслідків російської атаки на столицю України.

«Це Київ. Невибіркове вбивство жінок і дітей вночі в їхніх домівках є явним порушенням Женевських мирних протоколів 1977 року, розроблених для захисту невинних», — йдеться в дописі.

Кіт Келлог назвав російські атаки «ганебними».

Наслідки російської атаки на Київ / © Кіт Келлог у соцмережі Х

Наслідки російської атаки на Київ / © Кіт Келлог у соцмережі Х

«Зупиніть вбивства. Припиніть вогонь зараз», — звернувся він до росіян.

Раніше спецпосланець Трампа уже закликав до припинення вогню, наголосивши на тому, що “вбивства мають припинитися”, коментуючи масштабний обмін полоненими між Росією та Україною.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки що ніяк не відреагував на масовані повітряні атаки російської армії на Україну. Це може свідчити про провал його намірів досягнути мирного врегулювання.

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