Спецпризначенці СБУ за 4 дні знищили ворожої техніки на $250 млн

Спецпідрозділ СБУ "Альфа" / © СБУ

Усього за 4 дні спецпризначенці ЦСО «А» СБУ уразили 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку РФ сягає понад 250 млн доларів США, а для експорту — в 2,5 разу дорожче.

На рахунку наших воїнів:

4 ЗРК «ТОР-М2»

3 ЗГРК «Панцирь»

2 ЗРК «С-300»

1 ЗРК «БУК-М3»

радар 50Н6 «С-350»

РЛС «Каста-2Е2»

РЛС «Подльот»

РЕБ «Житель»

РЛС «Небо-СВУ»

РЛК 55Ж6М «Небо-М»

В українській спецслужбі зазначили, що ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам.

«Без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу», — пообіцяли в СБУ.

