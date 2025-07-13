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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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78
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Спецслужби РФ у Сирії поширюють байку про «червону ртуть» України: реакція ГУР

Росіяни продовжують відверто брехати, вигадуючи про «червону ртуть», якої не існує в природі, та «український слід».

Байка про червону ртуть

Байка про червону ртуть

Спецслужби Кремля продовжують інформаційно операцію у Сирії. Вони поширюють байку про «червону ртуть» України.

Про це повідомляє ГУР МО.

Деталі спецоперації Кремля у Сирії

ГУР фіксує черговий епізод спрямований проти України інформаційної операції Кремля у Сирії.

«Спецслужби РФ пропонують на так званому сирійському „чорному ринку зброї“ ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні „хімікати“. На одній із капсул розміщено напис: „PU.9424 U“, на другій ― „HG25 P307 9,99 U92“, — йдеться у повідомленні.

Так, окупанти реанімують стару радянську байку про так звану «червону ртуть» ― речовину, якої не існує в природі. Її використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена в москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про «червону ртуть» стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення «страшної» бомби.

В українській розвідці іронічно зазначають, що «халтурники з луб’янки» переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у «корумпованих чиновників Міністерства оборони України» для «негайного продажу».

Також у комплекті з фейковими «елементами» для виготовлення «ядерної бомби» росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито «невідомими токсичними газами» ― насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України.

«Нічого нового й оригінального ― російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про „червону ртуть“ свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля. Ми бачимо, як росія безпорадно „лізе зі штанів“, сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга путіна — Башара Асада. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани росії», ― зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомляє про нову небезпечну тактику, яку почали активно використовувати спецслужби РФ для вербування громадян — під виглядом співробітників СБУ.

За словами правоохоронців, ворог все частіше маскується під українські силові структури, щоб вводити громадян в оману та змушувати виконувати злочинні завдання в інтересах держави-агресора.

Йдеться про так звану операцію “під чужим прапором” — прийом, який раніше практично не застосовувався російськими спецслужбами, але нині активно впроваджується проти українців.

Дата публікації
Кількість переглядів
78
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