Спікер російської Держдуми сказав, хто “відповість” за кума Путіна

Спікер російської Держдуми сказав, хто “відповість” за кума Путіна

Російський політик вважає, що президент України “закував у кайданки” Віктора Медведчука як свого “політичного опонента”.

Голова російської Державної Думи В'ячеслав Володін заявив, що зрадника України, кума Путіна і наразі ще чинного народного депутата Віктора Медведчука затримали за вказівкою Володимира Зеленського, оскільки він “конкурент номер один” для українського президента.

Про це російський політик написав у своєму Telegram-каналі.

Спікер Держдуми РФ поширив вигадку про політичні переслідування, які нібито зазнає Медведчук в Україні, і попередив, що за все, що з ним може трапитися, відповідатиме президент України Володимир Зеленський.

"Зеленський закував у наручники свого опонента. Ось такі в Україні політичні свободи. Але США та Євросоюз мовчать... Якщо щось трапиться із Віктором Медведчуком, відповідати доведеться Зеленському", - заявив Володін.

Кума Путіна російський політик представляє як “ініціатора реалізації Мінських домовленостей" та "конкурента номер один" для українського президента.

Він також стверджує, що Медведчук "виступав за незалежну Україну та побудову позаблокової держави", а Зеленський - "танцює під дудку США".

“Саме з цієї причини Медведчука не підтримують Вашингтон і Брюссель. А Зеленський намагається представити його зрадником, закувши в кайданки", - написав Володін.

Нагадаємо, у вівторок, 12 квітня, президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання кума Путіна, нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

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