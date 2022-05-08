Спілкувався з представниками РФ та передавав інформацію про ЗСУ: на Миколаївщині затримали ймовірного шпигуна

В Миколаївській області правоохоронці затримали місцевого мешканця, який передавав окупантам відомості щодо ліній оборони та позицій ЗСУ.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Як стало відомо, підозрюваний контактував з представниками спецслужб РФ за допомогою боту в месенджері. Через нього він передавав окупантам інформацію щодо оборони Миколаєва, а також звітував про наслідки завданих Росією ракетних ударів.
Пізніше під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, через який він спілкувався з представниками країни-агресора.
За даним фактом обласна прокуратура відкрила кримінальне порушення, передбачене ч. 3 ст. 114-2 (“Шпигунство”) УК України.
Нагадаємо, що в Одесі та Миколаєві пролунали вибухи.
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