"Спілкуюсь з президентом декілька разів на тиждень": Кличко розповів про свої ділові взаємини із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський та мер столиці Віталій Кличко об'єднали свої сили навколо спільного ворога.
Про це в етері програми “Сніданок з 1+1” розповів Віталій Кличко.
“Спілкуюсь з президентом декілька разів на тиждень, звірюємо годинники, щоб вирішувати виклики, яких у нас достатньо багато. Було б дуже нерозумно з'ясовувати відносини. Ми повинні об'єднувати зусилля кожного громадяна, кожного посадовця, кожної людини”, — наголосив Віталій Кличко.
Нагадаємо, що на Київщину лагодити електромережі приїхали одесити, місцеві ж мешканці вже беруться до городів.
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