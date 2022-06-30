Спільна ізоляція Путіна та Асада: у Держдепі США прокоментували визнання Сирією "ЛДНР"

Спільна ізоляція Путіна та Асада: у Держдепі США прокоментували визнання Сирією "ЛДНР"

У Державному департаменті США заявили, що міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України.

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс засудив визнання Сирією так званих "ДНР" та “ЛНР”.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Визнання режимом Асада так званих Луганської та Донецької "народних республік" показує спільну ізоляцію режиму та президента Путіна", - йдеться у твіті Неда Прайса.

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Речник Держдепу також зазначив, що широке міжнародне співтовариство не підтримує жодних спроб поділу суверенної території України.

The Assad regime’s recognition of the so-called Luhansk and Donetsk “People’s Republics” reveals the regime and President Putin’s shared isolation. The broader international community does not support any attempt to divide Ukraine’s sovereign territory. — Ned Price (@StateDeptSpox) June 30, 2022

Нагадаємо, Україна офіційно оголосила про розривання дипломатичних відносин із Сирією. Це сталося через те, що несамостійний сирійський режим визнав фейкові утворення "ДНР" та "ЛНР".

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