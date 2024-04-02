Спільна робота ТЦК та Нацполіції: кого правоохоронці доправляють до відділку та на кого виписують протоколи

В Україні Нацполіція отримує звернення від ТЦК щодо ухилянтів, проте правоохоронці лише доправляють таких людей до ТЦК та СП, вже після чого на них складаються адміністративні протоколи.

Про це в ефірі “Радіо Свобода” розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

За його словами, підрозділи Нацполіції розшукують людей після внесення даних до інформаційної системи.

“Такий механізм врегульовано постановою Кабінету міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції і починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доправляємо – виключно доправляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП”, – сказав керівник департаменту НПУ.

Крім того, у ТЦК складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою. Проте людина може об’єктивно розповісти, чому вона не прибула за повісткою. І якщо це поважні причини — адмінсправа закривається. В іншому ж разі їй загрожує накладення адміністративного штрафу.

“Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час та місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася за повісткою з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась з важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу”, – підкреслив Ахрамєєв.

Нагадаємо, що Верховна Рада вже у квітні має ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. В ньому передбачено низку покарань для осіб, які ухиляються від призову, зокрема позбавлення водійських прав.

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