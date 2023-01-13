Спільні з РФ навчання у Білорусі: чи означає це підготовку до нового наступу на Київ

Україна самостійно і за допомогою наших партнерів постійно моніторить ситуацію на фронтах і підготовки ворога до ймовірного повторного наступу.

Вище військово-політичне керівництво України не виключає спроби нової хвилі наступу РФ, однак спільні льотно-тактичні навчання білоруських і російських військових, які мають розпочатися на території Білорусі 16 січня, не варто сприймати як пряму загрозу нового наступу на Київ чи концентрованих ракетних ударів по столиці.

Про це заявив начальник КМВА Сергій Попко.

"Загрозу не знімаємо поки триває війна і поки знаєте, що прогнозують нову чергу мобілізації в Росії. Поки загроза не знята. В Білорусі безперервно проводяться спільні навчання угруповання білоруської армії та армії РФ, але відповідними керівниками військовими проводяться певні заходи в плані підготовки органів управління, накопичення матеріально-технічних засобів, обладнання території з метою недопущення і упередження в діях агресора. Я би не пов'язував ці навчання повітряних сил, які будуть на території Білорусі з масовими ракетними ударами. Ми можемо їх очікувати будь-коли", - наголосив він.

Загрози з боку Білорусі

Варто зазначити, що 12 січня керівник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що наразі зростає загроза російських ракетних ударів і атак безпілотниками з Білорусі. На території сусідньої країни активно діє російська авіація. Він наголосив, що минулого тижня на аеродром "Мачулищи" під Мінськом окупанти перебазували не менше десяти вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

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Водночас, що стосується наступу з боку Білорусі, то таких ознак наразі немає. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. За його словами, на цьому етапі "немає нічого, що могло б викликати занепокоєння".

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв також наголосив, що Білорусь наразі не становить безпосередньої загрози для України, водночас Сили оборони поступово збільшують свої оборонні спроможності на кордоні.

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