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Списки колаборантів та дані про вимагання грошей: у звільненому Вовчанську знайшли документи окупантів

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Списки колаборантів та дані про вимагання грошей: у звільненому Вовчанську знайшли документи окупантів

Фото: Національна поліція України

У звільненому Вовчанську Харківської області поліція знайшла документи окупаційної влади.

Зрадники не встигли знищити списки колаборантів, документи, в яких йшлось про вимагання коштів від фермерів, та дані про отримання зарплат і соціальної допомоги в рублях. 

Про це повідомляє Національна поліція України. 

У Вовчанську окупаційна адміністрація працювала у приміщенні місцевого ЦНАПу. Там росіяни та місцеві зрадники вели господарську діяльність. Поліція вилучила документи із списками колаборантів, даними про їхні зарплати у рублях та соціальні виплати. 

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

"Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи. Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів США, а за збір урожаю – ще 30 доларів США", - йдеться у повідомленні. 

© Національна поліція України
Фото: Національна поліція України

Поліція опрацьовує знайдені документи. Триває слідство. 

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, якого росіяни обрали керувати окупованим селом Димер на Київщині.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
203
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