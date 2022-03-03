Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті / Pexels

Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті

Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті

Для батьків, які мають маленьких дітей, ТСН.ua розповідає про ресурси, що допоможуть заспокоїти і відволікти малечу.

Якщо ви перебуваєте в укритті і не знаєте, чим розважити чи заспокоїти маленьку дитину, ось вам перелік корисних ресурсів: