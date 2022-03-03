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Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті

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Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті

Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті / Pexels

Для батьків, які мають маленьких дітей, ТСН.ua розповідає про ресурси, що допоможуть заспокоїти і відволікти малечу.

Якщо ви перебуваєте в укритті і не знаєте, чим розважити чи заспокоїти маленьку дитину, ось вам перелік корисних ресурсів:

  • застосунок від українських розробників з мультфільмами та іграми для дітей Keiki Educational ABC Puzzle Games for Kids & Baby можна завантажити в GooglePlay та AppleStore (тепер він став безкоштовним);
  • слухайте дитячі аудіоказки, які навчать вашу дитину бути сміливою та доброю, на YouTube;
  • відтепер всі аудіо та е-книги в мобільному застосунку книжкового ресурсу Yakaboo (GooglePlay та AppleStore) безкоштовні, серед них можна знайти також і дитячі;
  • в Telegram-каналі "Павлуша і Ява" зібрано чимало колискових та аудіо-книг, які можна завантажити та слухати офлайн, якщо в укритті немає зв'язку.
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