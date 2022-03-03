Список ресурсів, які допоможуть розважити та заспокоїти дітей в укритті

Для батьків, які мають маленьких дітей, ТСН.ua розповідає про ресурси, що допоможуть заспокоїти і відволікти малечу.
Якщо ви перебуваєте в укритті і не знаєте, чим розважити чи заспокоїти маленьку дитину, ось вам перелік корисних ресурсів:
- застосунок від українських розробників з мультфільмами та іграми для дітей Keiki Educational ABC Puzzle Games for Kids & Baby можна завантажити в GooglePlay та AppleStore (тепер він став безкоштовним);
- слухайте дитячі аудіоказки, які навчать вашу дитину бути сміливою та доброю, на YouTube;
- відтепер всі аудіо та е-книги в мобільному застосунку книжкового ресурсу Yakaboo (GooglePlay та AppleStore) безкоштовні, серед них можна знайти також і дитячі;
- в Telegram-каналі "Павлуша і Ява" зібрано чимало колискових та аудіо-книг, які можна завантажити та слухати офлайн, якщо в укритті немає зв'язку.