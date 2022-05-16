Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Співачка Руслана заявила, що вона може залишити сцену та піти воювати

Дата публікації
Перегляди
300
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Співачка Руслана заявила, що вона може залишити сцену та піти воювати

Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko

Відома українська співачка Руслана Лижичко заявила, що вона готова покинути сцену та йти воювати проти окупантів.

Вона зазначила, що до цього її підштовхнула трагедія міста Маріуполя, яке майже повністю знищили росіяни. 

Про це вона сказала 16 травня під час прес-конференції родичів українських військових, які перебувають заблокованими на "Азовсталі". 

"Це і моя біль. Мені не залишається нічого іншого, як покинути сцену та йти воювати, щоб захистити Маріуполь", - сказала під час прес-конференції Руслана Лижичко. 

Нагадаємо, військові на заблокованому заводі "Азовсталь" перебувають у жахливих умовах. Українські захисники там без ніг, рук та медикаментів. Люди фактично на межі життя та смерті. Через це дружини та матері воїнів з "Азовсталі" звернулась до Ердогана та Сі Цзіньпіна.

Читайте також:

Бійці Маріуполя: герой, який зробив світлини поранених на заводі "Азовсталь"

Бійці Маріуполя: герой, який зробив світлини поранених на заводі "Азовсталь"
Наступна публікація